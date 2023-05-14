Жанибек Алимханулы нокаутировал Стивена Батлера

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) защитил пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Алимханулы одолел канадца Стивена Батлера нокаутом во втором раунде на вечере бокса в Стоктоне (США).

Для боксера из Казахстана это четырнадцатая победа в профессиональной карьере.

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