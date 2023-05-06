Шавкат Рахмонов сыграл в асыки с юными поклонниками
Не знающий поражений казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов сыграл со своими юными поклонниками в асыки (казахская национальная игра).
Фрагмент игры Рахмонов разместил в социальных сетях.
В последнем бою на турнире UFC 285 Рахмонов удосрочил Джеффа Нила и поднялся на шестое место в рейтинге полусредненего дивизиона UFC.
Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность
Казахстанец Кособуцкий близок к встрече с Тайсоном Фьюри: до боя с «цыганским королем» остался один шаг
Комментарии