Шавкат Рахмонов сыграл в асыки с юными поклонниками

Не знающий поражений казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов сыграл со своими юными поклонниками в асыки (казахская национальная игра).

Фрагмент игры Рахмонов разместил в социальных сетях.

В последнем бою на турнире UFC 285 Рахмонов удосрочил Джеффа Нила и поднялся на шестое место в рейтинге полусредненего дивизиона UFC.

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