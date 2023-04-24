Битва за зону Лиги чемпионов – в коэффициентах Olimpbet

В понедельник, 24 апреля, матчем в Бергамо между «Аталантой» и «Ромой» завершится 31-й тур чемпионата Италии по футболу.

Серия А. 31-й тур. «Аталанта» – «Рома». 25 апреля, 00:45 (время Астаны)

Возвращение 15-ти очков «Ювентусу» спутало карты многим командам из верхней части турнирной таблицы – «Аталанта» и «Рома» как раз среди них. Если еще неделю назад и бергамаски, и, тем более, римляне опережали «старую синьору», то сейчас они смотрят туринцам в спину.

И теперь от исхода встречи команд Джан Пьеро Гасперини и Жозе Моуринью во многом будет зависеть итоговое распределение месть в зоне Лиги чемпионов. В первую очередь это касается «черно-синих», которые в случае домашнего поражения от столичного клуба сохранят лишь призрачные шансы на участие в главном еврокубке на следующий сезон.

Что касается «Ромы», то «волки» не только ведут борьбу за перспективу пробиться на международную арену в будущем, они дошли уже до полуфинала Лиги Европы в текущем розыгрыше турнира. В минувший четверг римляне провели 120 с лишним минут против «Фейеноорда», именно поэтому матч с участием столичной команды в Серии А и был вынесен за пределы общей программы 31-го тура.

Эксперты Olimpbet считают «Аталанту» фаворитом предстоящего противостояния: П1 – 2.47, Х – 3.28, П2 – 3.08. Сам матч, по мнению аналитиков, скорее всего, будет «низовым»: Тот (2.5) М – 1.71, Б – 2.22.

Однако не лишним будет напомнить, что предыдущая встреча этих соперников в Бергамо завершилась разгромной победой «Ромы» со счетом 4:1.

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