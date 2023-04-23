Olimpbet представляет: суперматчи в Костанае и Алматы  

23 апреля, в седьмом туре первенства Казахстана по футболу, «Тобол» и «Актобе» встретятся в Костанае, а «Кайрат» и «Ордабасы» – в Алматы.

«Тобол» (Костанай) – «Актобе» (Актобе). 23 апреля, 16:00 (время Астаны)

После трех побед подряд на старте сезона «Тобол» заметно притормозил: в следующих трех матчах костанайцы набрали всего одно очко, опустившись в середину таблицы и пропустив вперед себя, в том числе, и своего ближайшего соперника.

«Актобе» в начале чемпионата тоже выступает неровно, чередуя яркие победы с разгромными поражениями. «Красно-белые» могут разобрать в гостях действующего обладателя золотых медалей «Астану», а затем крупно проиграть на своем поле «Кызылжару».

Матч против «Тобола» очень принципиален для «Актобе» и его главного тренера Андрея Карповича. Ведь именно уступив на финише прошлого сезона в Костанае, пятикратные чемпионы Казахстана, по сути, лишили себя возможности завоевать шестой титул, отдав его «Астане». Так что мотивации Карповичу и его команде не занимать.

Однако эксперты Olimpbet не особо верят в то, что «Актобе» сможет взять реванш у «Тобола» за поражение полугодичной давности: П1 – 2.18, Х – 3.15, П2 – 3.4. Вероятно, на прогноз букмекеров повлияло то обстоятельство, что костанайцы примут вице-чемпионов страны в манеже, под крышей которого они теряют очки крайне редко.

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«Кайрат» (Алматы) – «Ордабасы» (Шымкент). 23 апреля, 18:00

После успешного визита в столицу в гости к «Астане» молодому «кайратовскому» коллективу предстоит подтвердить закономерность победы над действующим чемпионом в матче с одним из главных фаворитов сезона-2023 – шымкентским «Ордабасы».

Южане в прошлом туре тоже выступили очень удачно, в родных стенах уверенно разобравшись с «Тоболом» – 4:1. И к выездной встрече с «желто-черными» команда Александра Седнева подходит в статусе фаворита.

Два предыдущих очных матча в рамках Olimpbet-Чемпионата Казахстана «Орда» у «Кайрата» выиграла. Аналитики полагают, что у шымкентцев есть неплохая возможность добиться третьей победы кряду: П1 – 2.9, Х – 3.45, П2 – 2.29.

При этом матч на Центральном стадионе Алматы, по мнению самого популярного букмекера страны, почти с равной степенью вероятности может стать как «низовым», так и «верховым»: Тот (2.5) М – 1.81, Б – 1.93. А самый ожидаемый счет – 1:1 с кэфом 6.2.

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