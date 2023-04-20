Первая ракетка мира начинает защиту титула в Штутгарте

В Германии на турнире Porsche Tennis Grand Prix в борьбу вступает первая ракетка мира Ига Свентек. Также битву за трофей продолжает казахстанка Елена Рыбакина. Какие расклады на их игры у самого популярного букмекера Казахстана?

Ига Свентек (Польша) – Чжэн Циньвэнь (Китай), 21:00 (время Астаны)

Ига Свентек начинает борьбу на турнире в Штутгарте со второго круга. Соперницей полячки по стартовому матчу станет китаянка Чжэн Циньвэнь.

Свентек, хоть и удерживает титул сильнейшей теннисистки планеты, на корте не появлялась больше месяца – с тех пор как проиграла казахстанке Елене Рыбакиной в полуфинале в Индиан-Уэллсе. Понятно, что ее положение в мировом рейтинге автоматически делает ее фавориткой любой битвы. Но даже если за время отсутствия Свентек провела работу над ошибками, то игровой практики ей сейчас все-таки не хватает.

С Циньвэнь, которая идет в WTA на 25 месте, польская теннисистка встречалась дважды –на харде и на грунте. И оба раза выходила победительницей. Правда, всякий раз китаянке удавалось взять один сет.

Напомним: 21-летняя Свентек выигрывала турнир в Штутгарте в прошлом году и, очевидно, стоит классом выше талантливой китаянки. Неудивительно, что аналитики Olimpbet явно склоняются в сторону победы польки – П1 – 1.14, П2 – 5.56.

При этом они не исключают, что Циньвэнь снова сможет зацепить один сет, коэффициент на это – 3.95. Но вероятнее, что Свентек без проблем обыграет соперницу в двух партиях – 1.52.

Татьяна Мария (Германия) – Каролин Гарсия (Франция), 22:30 (время Астаны)

Еще одна топовая теннисистка вступает в борьбу со второго круга. Гарсия, пятая ракетка мира, будет играть против немки, которая не входит даже в 50-ку. Француженка вернулась из расположения национальной сборной, где на турнире Билли Джин Кинг выиграла оба своих матча.

При этом 35-летняя Мария, хоть уже и является возрастным игроком и в Штутгарте в первом круге только в трех сетах прошла представительницу второй сотни, но все же способна дать бой француженке. В этом году в копилке немки значатся победы на двух турнирах.

По мнению экспертов Olimpbet, у Марии есть шанс достойно выступить против пятой ракетки мира. Ставка – Ф1 (4.5) – 1.87. Но все-таки победительницей матча они видят Гарсию – П1 – 3.78, П2 – 1.26.

Беатрис Аддад Майя (Бразилия) – Елена Рыбакина (Казахстан). 23:45 (время Астаны)

Первая ракетка Казахстана и седьмая ракетка мира накануне успешно стартовала в Штутгарте с первого круга. Теперь Елене Рыбакиной предстоит сыграть с бразильянкой Беатрис Аддад Майей – 14-м номером рейтинга WTA.

Два месяца назад теннисистки встречались на турнире в Дубае, и тогда казахстанка проиграла в трехсетовом противостоянии. Но если бы розыгрыш в Штутгарте тоже проходил на харде, рассматривать их предыдущую встречу более детально имело бы смысл. А на глине Рыбакина – однозначный фаворит.

Самый популярный букмекер Казахстана считает, что сильнейшая теннисистка страны без труда выйдет в третий круг, где ее ожидает Онс Жабер из Туниса – П1 – 3.28, П2 – 1.33. И даже если Майя сможет навязать Рыбакиной борьбу, она выиграет максимум один сет – ставка на счет 1:2 – 3.85.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

А линии на все интересные спортивные события ищите в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.