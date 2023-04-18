Лига чемпионов: отыграются ли «синие» в ответных матчах?

Вторые четвертьфиналы ЛЧ – в кэфах от Olimpbet. «Челси» и «Реал» сойдутся в Лондоне, а «Наполи» и «Милан» поспорят в Неаполе.

«Челси» (Англия) – «Реал Мадрид» (Испания). 19 апреля, 01:00 (время Астаны)

Первый матч – 0:2

С большой долей вероятности, матч против «Реала» на «Стэмфорд Бридж» станет заключительным для «Челси» в ЛЧ-2022/23. «Аристократы» проводят крайне неубедительный сезон, и непонятно, за счет чего лондонцы способны ликвидировать у «королевского клуба» дефицит в два мяча, заработанный ими по итогам встречи в Мадриде.

«Сливочные», конечно, сейчас тоже не идеальны – они практически лишились надежд на сохранение титула в Примере, однако их место в Лиге чемпионов на будущий сезон не подвергается сомнению. Чего не скажешь про «синих», которым только победа в главном еврокубке снова откроет путь на международную арену.

Однако эксперты Olimpbet практически не верят в то, что лондонцы способны не пустить мадридцев в полуфинал. Проход: «Челси» – 7.75. Проход: «Реал» – 1.08. Хотя, что касается отдельно взятого ответного матча, то в нем шансы соперников на благоприятный исход, по мнению самого популярного в Казахстане букмекера, приблизительно одинаковы: П1 – 2.84, Х – 3.54, П2 – 2.49.

Прогноз на игру в Лондоне по желтым карточкам почти равный: П1 – 2.28, Х – 4.3, П2 – 2.34. А что касается ожиданий по угловым, то они и вовсе в пользу хозяев: П1 – 1.72, Х – 9.25, П2 – 2.6.

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«Наполи» (Италия) – «Милан» (Италия). 19 апреля, 01:00

Первый матч – 0:1

Неаполитанцы проводят самый успешный свой сезон в XXI веке. Уже вряд ли найдутся силы, способные лишить «адзурри» победы в Серии А. И в Лиге чемпионов у команды Лучано Спаллетти вполне осязаемые перспективы выхода в полуфинал, ведь поражение в Милане с минимальным счетом – не из разряда неотыгрываемых.

Правда, «Наполи» предстоит сражение с соперником, отлично изучившим «синих» и умеющим прекрасно им противостоять. Это в первом четвертьфинале ЛЧ «россонери» победили только 1:0, в начале апреля «Милан» добился разгромной победы над без пяти минут обладателем «скудетто» со счетом 4:0, причем на поле его стадиона имени Диего Марадоны.

«Наполи» вообще не может обыграть «красно-черных» в родных стенах с августа 2018-го года. Так что если неаполитанцы хотят пробиться в квартет сильнейших клубов Европы, им необходимо срочно подправлять эту не самую приятную для них статистику.

Аналитики Olimpbet считают «Наполи» явным фаворитом ответной встречи: П1 – 1.77, Х – 3.78, П2 – 4.87. Столь же очевидное преимущество хозяев прогнозируется и по угловым: П1 – 1.38, Х – 11, П2 – 3.9.

При этом, как ни странно, шансы «Милана» на победу по сумме двухраундового противостояния расцениваются заметно выше. Проход: «Наполи» – 2.1. Проход: «Милан» – 1.71.

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