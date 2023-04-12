Теннисные битвы в Монте-Карло – в раскладах от Olimpbet

На «Мастерсе» в Монако, первом крупном грунтовом турнире сезона, разборки дошли до второго круга. За кем следить и на что ставить, комментирует самый популярный букмекер Казахстана.

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Александр Зверев (Германия). 15:00 (время Астаны)

Баутиста-Агут, занимающий 29 место в рейтинге АТР, в последнее время выступает очень нестабильно, проигрывая большую часть матчей. Статистика личных встреч испанца со Зверевым, 16 ракеткой мира, тоже не в его пользу.

Оба теннисиста в Монте-Карло стартовали с первого круга и оба провели непростые матчи. Баутиста-Агут в трех сетах еле переиграл Филипа Крайиновича (5:7, 7:6, 6:1). А Зверев, который в прошлом году на этом турнире дошел до финала, едва не оступился в матче с казахстанцем Александром Бубликом, не представляющим обычно на грунте серьезной угрозы для топовых соперников (3:6, 6:2, 6:4).

По мнению аналитиков Olimpbet, первая ракетка Германии, возможно, пока и далек от своей идеальной формы после травмы, но выйдет в следующий круг – П1 – 2.96, П2 – 1.4. А если теннисисты решат и в этот раз затянуть игру до трех партий, то и здесь вероятнее всего выиграет Зверев, коэффициент – 3.6.

Даниил Медведев (Россия) – Лоренцо Сонего (Италия). 17:40 (время Астаны)

Медведев, пятая ракетка мира, как и большинство теннисистов, не базируется у себя на родине. Свою теннисную жизнь он как раз устроил в Монако, поэтому надо ожидать, что местная публика устроит ему горячий прием.

При этом россиянин – еще один противник грунта, хотя в 2019-м он дошел в Монте-Карло до полуфинала, выбив по пути Джоковича и Циципаса. Но, конечно, оглядываться на тот турнир не стоит, с тех пор прошло четыре года, и тот же Циципас уже дважды после этого становился в Монте-Карло триумфатором. Сонего же, который и в рейтинге АТР всего лишь 45-й, накануне в первом круге очень неубедительно обыграл 79 ракетку мира Уго Умбера (3:6, 7:5, 7:5).

Эксперты Olimpbet читают, что класс возьмет верх, и Медведев проблем в своем первом матче в Монте-Карло не испытает – П1 – 1.3, П2 – 3.59. Кэф на результат 2:0 при этом 1.84.

Тэйлор Харри Фриц (США) – Станислас Вавринка (Швейцария). 17:40 (время Астаны)

25-летняя десятая ракетка мира из США – серьезный оппонент для 38-летнего Вавринки. Станислас – некогда звезда мирового тенниса, сейчас приближается в рейтинге к концу первой сотни.

В прошлом году Фриц добрался в Монако до четвертьфинала и, очевидно, хочет как минимум закрепить этот успех. Хотя американца сложно назвать звездой грунтовых покрытий, тогда как швейцарец, напротив, может сыграть на них блестяще. Но Вавринка, в отличие от оппонента, стартовал на турнире с первого круга, где в трех партиях обыграл 35-ую ракетку мира Таллона Грикспура (5:7, 6:3, 6:4).

Самый популярный букмекер Казахстана считает, что если возрастному Вавринке придется еще раз играть три сета, то он проиграет. Фриц – фаворит при любом раскладе – П1 – 1.46, П2 – 2.75. Наиболее вероятно, что американец разберется с оппонентом в двух сетах, коэффициент на эту ставку – 2.16.

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