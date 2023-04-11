Бублик стартует на ненавистном грунте. Есть ли у казахстанца шансы на «Мастерсе» в Монте-Карло?

В Монте-Карло (Монако) стартовал «Мастерс» серии АТР 1000 – первый крупный грунтовый турнир сезона и один из престижнейших в Европе. Какие коэффициенты на игры топовых теннисистов дает самый популярный букмекер Казахстана Olimpbet?

Александр Бублик (Казахстан) – Александр Зверев (Германия). 1/32 финала. 15:00 (время Астаны)

Александр Бублик занимает сегодня 53 место в рейтинге АТР и является, пожалуй, одним из самых известных ненавистников грунта в мировом туре. Он ни раз признавался, что выступает на таких турнирах, чтобы заработать деньги, и еще потому, что их нельзя пропускать.

На грунтовом покрытии эмоциональный теннисист даже не пытается сдерживаться, что также приводит к ошибкам в игре и плохому результату. В прошлом году первая ракетка Казахстана сумел выиграть лишь два матча на грунте, пройдя первый круг в Монте-Карло и на «Ролан Гаррос». А если добавить к этому, что в сезоне-2023 Бублик даже на харде играет, мягко говоря, не очень удачно, то едва ли стоит ожидать, что в этот раз он дойдет до второго круга.

У Зверева в мировом рейтинге 16 место, да и в целом дела обстоят получше. Набирая форму после травмы в начале сезона, к марту он разыгрался на харде, а грунтовое покрытие у него не вызывает столько ненависти, как у оппонента. В прошлом году в Монте-Карло Зверев дошел до полуфинала и на этот раз явно не должен оступиться в матче с казахстанцем.

По мнению аналитиков Olimpbet, Зверев без проблем выйдет во второй круг, а вот Бублику придется зачехлить ракетку – П1 – 5.36, П2 – 1.15. Причем наиболее вероятно, что немец вынесет соперника в двух сетах – 0:2 – 1.6. На то, что Бублику удастся зацепить хотя бы одну партию – ставка 3.55.

Андрей Рублев (Россия) – Хауме Муньяр (Испания). 1/16 финала. 16:20 (время Астаны)

Шестая ракетка мира Андрей Рублев стартует на турнире со второго круга. Его соперником станет испанец Хауме Муньяр, занимающий в рейтинге АТР 83 место. Для россиянина это будет первый матч на грунте в сезоне-2023, но стоит ожидать, что в Монте-Карло он выступит неплохо.

Грунт – не самое плохое покрытие для Рублева, в прошлом году он выиграл на нем большую часть матчей. В отличие от Муньяра, который хоть и считается профильным грунтовиком, но результатами не блещет.

Теннисисты уже играли друг против друга, но это было пять лет назад, и Рублев с тех пор значительно прогрессировал. В Монте-Карло Муньяр стартовал с первого круга, где почти за три часа не без труда обыграл 60-ю ракетку АТР швейцарца Марка-Андрея Хуслера (7:6, 4:6, 6:4).

Эксперты Olimpbet читают, что Рублев не испытает проблем в своем первом матче на турнире и уверенно выиграет в двух сетах. Ставка на 2:0 – 1.63. Шансы же испанца на победу незначительны – П2 – 4.47.

Бенжамен Бонзи (Франция) – Стефанос Циципас (Греция). 1/16 финала. 19:00 (время Астаны)

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас, даже несмотря на присутствие в Монте-Карло Новака Джоковича, считается одним из главных фаворитов турнира. Он выигрывал этот «Мастерс» в предыдущие два года и в этот раз еще до старта заявил, что приехал за третьим титулом. Тем более, он обожает Монте-Карло, а болельщики в Монте-Карло обожают его.

Начнет поход за трофеем Циципас со второго круга, где ему будет противостоять француз Бенжамен Бонзи, занимающий 50-е место в рейтинге АТР. Вероятно, что грек начнет защиту титула с разгромной победы. Бонзи мало того, что уступает классом, так еще и продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой пропустил мартовские турниры.

Самый популярный букмекер Казахстана не сомневается, что Циципас легко разберется с соперником: П1 – 5.56, П2 – 1.14. Причем сделает это очень легко: 0:2 – 1.51.

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