Наши борцы удачно стартовали на Чемпионате Азии

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БК Olimpbet, титульный спонсор сборной Казахстана по борьбе, желает успехов отечественным палуанам.

В столичном Дворце единоборств стартовал чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе. Казахстан представлен во всех видах и весовых категориях. Уже в стартовый день первенства определились призеры в пяти весовых категориях. Отечественным борцам греко-римского стиля удалось завоевать четыре медали

Серебряным призером стал Нурсултан Турсынов (87 кг). Бронзовые медали завоевали Амангали Бекболатов (55 кг), Мухамедали Мамурбек (63 кг) и Алимхан Сыздыков (130 кг).

«В прошлом году на чемпионате Азии сборная Казахстана по греко-римской борьбе заняла первое общекомандное место. Коллективы по вольной и женской борьбе заняли третьи строчки в медальном зачете. Мы гордимся сотрудничеством с такими сильными духом соотечественниками и желаем нашим палуанам закрепить успехи!» – сказали представители Olimpbet, титульного спонсора сборной страны по борьбе.

Olimpbet – крупнейший букмекер Казахстана, активно поддерживает и развивает спортивную индустрию страны. Спонсорские контракты с БК имеют многие отечественные федерации, клубы и спортсмены. Компания поддерживает национальные виды спорта и участвует в социальных аспектах жизни страны.

Olimpbet как титульный спонсор сборной Казахстана по борьбе приглашает всех любителей этого вида спорта посетить чемпионат Азии в Астане и поддержать наших атлетов.

Вход во Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова свободный. Ежедневно дневная сессия будет начинаться в 11:00 (предварительные, полуфинальные и утешительные схватки), вечерняя сессия – в 18:00 (финальные встречи). Турнир завершится 14 апреля.

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