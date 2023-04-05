Снова «эль-класико»: путевка в финал Кубка Испании – в кэфах Olimpbet

«Барселона» и «Реал» встретятся в 2023-м году уже в четвертый раз. Смогут ли «сливочные» переломить победную серию каталонцев?

Кубок Испании. ½ финала. Ответный матч, «Барселона» – «Реал» (6 апреля, 01:00)

Первый матч – 1:0

«Барса» уже на 12 очков убежала от «Реала» в Примере и, похоже, впервые за четыре года завоюет титул сильнейшего клуба страны. С другой стороны, «галактикос» продолжают участие в Лиге чемпионов и имеют отличные шансы на выход в полуфинал турнира. Меж тем каталонцы сначала выбыли из главного еврокубка, а затем и из Лиги Европы.

Победой в Мадриде «блауграна», конечно же, сильно приблизила себя к выходу в финал Кубка Испании, однако крайне недальновидно утверждать, будто бы путевка туда у команды Хави Эрнандеса уже в кармане.

«Реал» вполне способен взять реванш на «Камп Ноу», ведь «Барселона» же смогла победить 1 марта на «Сантьяго Бернабеу». Каталонцы выиграли у «сливочных» уже три матча подряд, а любая серия имеет свойство рано или поздно заканчиваться.

Впрочем, эксперты Olimpbet считают, что у «сине-ганатовых» больше шансов на благоприятный исход и в ответной встрече: П1 – 2.26, Х – 3.34, П2 – 3.

Кроме того, самый популярный букмекер в Казахстане полагает, что предстоящий матч в равной степени вероятности может быть как «верховым», так и «низовым»: Тот (2.5) М – 1.93, Б – 1.92. А самый ожидаемый счет игры между «Барселоной» и «Реалом» – 1:1 с коэффициентом 6.

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