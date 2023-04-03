«Ириски» против «шпор»: жаркое окончание 29-го тура АПЛ в кэфах от Olimpbet

Ведущий борьбу за выживание «Эвертон» пример «Тоттенхэм», оставшийся без главного тренера.

АПЛ. 29-й тур. «Эвертон» – «Тоттенхэм». 4 апреля, 01:00 (время Астаны)

Для «шпор» матч в Ливерпуле станет первым после увольнения Антонио Конте – главного тренера команды, покинувшего лондонский клуб со скандалом. Руководить «Тоттенхэмом» в игре с «Эвертоном» будет бывший помощник Конте Кристиан Стеллини – специалист без опыта самостоятельной работы. Это, конечно же, не добавит уверенности футболистам «Хотспур», несмотря на то что они идут на четвертом месте в турнирной таблице, дающем право принять участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Но в стане «ирисок» обстановка не лучше. «Синие» ведут яростную борьбу за выживание. Прямо сейчас «Эвертон» находится в зоне вылета из АПЛ, и велика вероятность, что по итогам турнира коллектив Шона Дайча покинет клубную элиту английского футбола.

Между прочим, в трех последних турах «Эвертон» набрал даже больше очков, чем «Тоттенхэм» – пять против четырех. А на своем поле «ириски» не проигрывали «шпорам» с декабря 2018-го года.

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