Битва действующего чемпиона Италии с будущим и другие интересные матчи воскресенья

В Olimpbet дали расклады на встречи «Наполи» – «Милан», «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ – «Лион».

Серия А. 28-й тур. «Наполи» – «Милан». 3 апреля, 00:45 (время Астаны)

Центральный матч 28-го тура Серии А примечателен тем, что в нем сойдутся пока еще действующий чемпион Италии и клуб, который почти со стопроцентной вероятностью примет у него «золотую» эстафету.

В нынешнем сезоне «Милан» даже не мечтает о том, чтобы повторно завоевать титул – отставание «россонери» от лидирующего «Наполи» составляет уже 23 очка, им бы зацепиться за зону Лиги чемпионов. А учитывая, что коллектив Стефано Пиоли разжился всего одним набранным баллом в трех последних турах, с решением этой задачи могут возникнуть серьезные проблемы.

Аналитики Olimpbet видят неаполитанцев безоговорочными фаворитами предстоящей встречи с миланцами: П1 – 1.78, Х – 3.73, П2 – 4.87. Но не лишним будет напомнить, что два предыдущих домашних матча «синие» «красно-черным» проиграли.

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АПЛ. 29-й тур. «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед». 2 апреля, 21:30

«Красные дьяволы» набрали всего одно очко в двух последних матчах АПЛ и, по сути, выбыли не только из гонки за титул, но и из борьбы за второе место. Сейчас их отставание от земляков из «Сити» измеряется уже 11-ю баллами. Пусть «Юнайтед» и провели на один матч меньше «горожан», дефицит этот очень серьезный, и отыграть его будет неимоверно сложно.

Команде Эрика тен Хага пора бы озаботиться тем, чтобы сохранить место в зоне Лиги чемпионов. Ведь МЮ может вылететь из первой четверки уже по итогам этого тура. Одним из клубов, который желает выдавить манкунианцевиз квартета сильнейших, это как раз их ближайший соперник – «Ньюкасл».

«Сороки», похоже, вышли из кризиса, настигшего их в конце зимы, чему доказательство – две кряду победы в Премьер-лиге. И они наверняка постараются развить свой успех.

Правда, соперник «черно-белым» попался очень неудобный: «Ньюкасл» не может обыграть «красных дьяволов» на протяжении семи матчей, а совсем недавно уступил им в финале Кубка английской лиги.

Эксперты Olimpbet считают, что у «сорок» чуть больше шансов на то, чтобы прервать свою неудачную серию в споре с «красными дьяволами», чем у «Юнайтед» продлить ее: П1 – 2.48, Х – 3.38, П2 – 2.98. А самый вероятный счет в этом матче, по мнению букмекеров – 1:1 с коэффициентом 6.1.

Лига 1

ПСЖ – «Лион». 3 апреля, 01:45

В минувшем туре «Пари Сен-Жермен» сенсационно уступил на своем поле «Ренну». Что, впрочем, ничуть не поколебало лидерских позиций столичного клуба: ближайший преследователь ПСЖ – «Марсель» – отстает на семь баллов.

Сейчас французскому гегемону последних лет предстоит провести матч с самым успешным клубом страны начала XXI века – «Лионом». И если парижане оступятся и во встрече с «ткачами», они могут всерьез занервничать на финишной прямой чемпионата.

Между прочим, «Лион» – довольно неприятный противник для «Сен-Жермен», который имеет немалый опыт побед над ПСЖ, в том числе – и на его территории. К тому же неизвестно, в каком физическом состоянии вернутся из своих национальных команд многочисленные сборники столичного клуба.

Тем не менее самый популярный в Казахстане букмекер практически не сомневается в благоприятном для парижан исходе встречи: П1 – 1.44, Х – 5.19, П2 – 6,79. При этом эксперты сходятся во мнении, что матч на «Парк де Пренс», по всей видимости, будет «верховым»: Тотал (2.5) бол – 1.53.

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