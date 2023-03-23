Казахстан против Словении: Olimpbet вернет 25%, если ставка на наших не сыграет

23 марта начинается отборочный турнир чемпионата Европы по футболу. Топовые матчи первого игрового дня по версии самого популярного казахстанского букмекера.

Евро-2024. Отборочный турнир. 1-й тур

Группа Н. Казахстан – Словения. 23 марта, 21:00 (время Астаны)

Казахстанцы уже не в первый раз открывают отборочные циклы. Связано это с тем, что наша сборная – самый восточный участник квалификации, поэтому домашние матчи с ее участием начинаются раньше остальных, и их проще вынести за рамки общей программы игрового дня.

Предыдущий отбор на континентальное первенство команда Казахстана начала с разгрома сборной Шотландии со счетом 3:0. На этот раз противостоять команде Магомеда Адиева будет Словения, ворота которой защищает один из сильнейших голкиперов планеты Ян Облак, играющий за мадридский «Атлетико».

Имея в составе вратаря мирового класса, словенцы испытывают серьезные проблемы в атаке. К примеру, в последнем розыгрыше Лиги наций команда Матьяжа Кека забила всего шесть мячей в шести матчах. Впрочем, казахстанцы тоже не особо блистали результативностью – в их активе восемь голов в ЛН.

Встреча 23 марта на «Астана Арене» станет первой во взаимоотношении этих соперников. Эксперты Olimpbet полагают, что история противостояния сборных Казахстана и Словении начнется с «низового» матча: Тот (2.5) М – 1.63, Б – 2.29.

Что касается фаворита предстоящей встречи, то, по мнению самого популярного букмекера в стране, шансов на победу больше у гостей: П1 – 3.67, Х – 3.47, П2 – 2.06.

При этом Olimpbet готов поддержать болельщиков нашей сборной и вернет 25%, если ставка на победу Казахстана не сыграет (минимальная ставка – от 2000 тенге).

Группа Н. Дания – Финляндия. 24 марта, 01:45

Соперники Казахстана по отборочной группе Евро-2024, команды Дании и Финляндии, сойдутся в Копенгагене. «Алая гвардия» – участник финальной стадии ЧМ-2022 в Катаре и полуфиналист последнего чемпионата Европы, 18-я сборная в рейтинге ФИФА. Результаты, о которых финнам, занимающим 56-ю позицию в мировой табели о рангах, остается только мечтать.

Между тем, свой поход за континентальной «бронзой» датчане начали… с домашнего поражения от «филинов» – в том самом матче, который едва не стоил жизни Кристиану Эриксону.

Однако аналитики Olimpbet не верят в то, что сборной Финляндии удастся снова огорчить команду Дании на ее поле: П1 – 1.34, Х – 5.01, П2 – 10. А самым вероятным итогом встречи букмекерами видится победа хозяев со счетом 1:0 с коэффициентом 4.9.

Группа С. Италия – Англия. 24 марта, 01:45

Центральная встреча стартового игрового дня и одна из главных во всем первом туре отборочного цикла Евро-2024. Италия умудрилась пропустить два чемпионата мира подряд, но в промежутке между этими неудачами выиграла континентальное первенство.

В решающем матче Евро-2020, если кто забыл, «скуадра адзурра» в серии пенальти нанесла поражение как раз англичанам, причем на поле их домашнего стадиона «Уэмбли». Та рана на сердцах футболистов и болельщиков «трех львов» не зажила до сих пор, а поражение в четвертьфинале ЧМ-2022 от французов из-за незабитого Харри Кейном 11-метрового только усугубило их боль.

Италия и Англия успели дважды сыграть уже после памятного финала в Лондоне. В розыгрыше Лиги наций чемпионы Европы взяли у родоначальников футбола четыре очка из шести, не позволив им отличиться ни разу. А поражение в предпоследнем туре от «скуадры адзурры» стоило британцам места в высшем дивизионе ЛН.

Несмотря на столь удручающую статистику англичан в последних играх против Италии, эксперты Olimpbet не считают команду Роберто Манчини фаворитом предстоящего сражения: П1 – 2.75, Х – 3.3, П2 – 2.65.

Аналитики полагают, что матч в Неаполе будет «низовым»: Тот (2.5) М – 1.69, Б – 2.19. При этом забить, по их мнению, удастся и тем, и другим: Италия забьет: да – 1.37, Англия забьет: да – 1.35.

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