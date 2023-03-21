Горнолыжный Наурыз

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Закрывай сезон на популярном курорте! Катания, развлечения, угощения ждут всех, кто приедет отмечать весенний праздник на AK BULAK.

22 марта в 12:00 курорт AK BULAK приглашает всех на закрытие сезона и празднование любимого всеми казахстанцами праздника Наурыз. Наряду с райдерскимиактивностями организаторы готовят насыщеннуюразвлекательную программу.

Это выступление дуэта ARIF & MIKAH – группы, которая использует в своем творчестве казахские мотивы, хип-хоп и оперу. Кроме того, гостей ждут номера от этно-ансамбля, открытые соревнования по казакша куреси традиционные праздничные угощения.

Встречай Наурыз по-райдерски! Приезжай на AK BULAK!  

 

 

 

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