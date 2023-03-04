Исламхан – автор первого гола КПЛ-2023. Игрок вернулся на поле после двухлетней дисквалификации

Полузащитник шымкентского «Ордабасы» Бауыржан Исламхан стал автором первого гола КПЛ-2023.

Игрок сборной Казахстана открыл счет со штрафного на 16-й минуте матча «Ордабасы» – «Каспий».

Это первая официальная игра футболиста за два года: ранее Исламхан был дисквалифицирован из-за обнаружения в крови запрещенных веществ.

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