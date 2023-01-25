Чемпионка NAIZA Карыгина о бое с кореянкой Е Сео: «Это не первый мой соперник, который дрался с бойцом UFC»

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Чемпионка промоушена NAIZA Валерия Карыгина в интервью NAIZADAI рассказала о первой защите титула против кореянки Е Сео:

«Недооценивать соперников нельзя, будем готовы ко всему. Не позволю ей расслабляться. В моем опыте она не первый человек, кто дрался с бойцом UFС, поэтому я готова ко всему».   Корейская спортсменка была близка к UFC, проиграв на турнире в Сингапуре за контракт. Ранее Е Сео провела бой против нынешней чемпионки UFC Вэйли Джан.

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