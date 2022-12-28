Игрок немецкого чемпионата выразил желание выступать за сборную Казахстана

Полузащитник немецкого «Меппена» Вильгельм Евсеев рассказал о желании выступать за сборную Казахстана.

– Вернемся немного к твоему детству. Ты родился в Казахстане, как в итоге оказался в Германии?

– Да, я родился в Темиртау, но потом началась «волна», когда «русские немцы» возвращались в Германию, моя бабушка с немецкими корнями, поэтому мы переехали.

– Правда, что ты мог перейти в «Кайрат»?

– Да, я был даже на сборах. Много факторов повлияло на ситуацию. Тогда я играл за «Нюрнберг», у меня было мало игрового опыта. На сборах мы сыграли пару игр, может, я тренеру не понравился, может, он сделал ставку на другого игрока. Сейчас я понимаю, что уровень «Кайрата» был не выше моего, но в футболе не только твоя игра имеет значение.

– Были предложения играть за сборную Казахстана?

– Когда я играл за «Вольфсбург» в Бундеслиге, мне поступило такое предложение.

– Ты рассматривал такой вариант?

– Конечно, рассматривал, но, я думаю, многие люди меня поймут: когда ты начинаешь играть в Бундеслиге, естественно, ты хочешь немного подождать, возможно, появятся другие предложения. Однако никаких предложений не поступило, в итоге за Казахстан я так и не сыграл.

– С тобой связывались напрямую? Возможно, звонили?

– Официальное предложение было, да, я получил соответствующую бумагу с предложением.

– Жалеешь, что не сыграл за сборную Казахстана? Сейчас команда смотрится хорошо.

– Конечно. Сегодня я думаю, что классно было бы сыграть за Казахстан, за Родину, где родился. Это такой опыт!

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