Кызылординский «Кайсар» проиграл олимпийской сборной Узбекистана
Кызылординский «Кайсар» провел очередной товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Команда проиграла олимпийской сборной Узбекистана со счетом 1:2.
Ранее кызылординцы проиграли «Сампдории».
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