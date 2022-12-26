Чемпион мира Магнус Карлсен сыграл в шахматы на Шымбулаке

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Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сыграл в блиц с вице-президентом Казахстанской федерации шахмат Дарменом Садвакасовым.

Партия, прошедшая на Шымбулаке, завершилась вничью.

Чемпионат мира по шахматам по блицу и рапиду проходит в Алматы с 25 по 30 декабря.

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