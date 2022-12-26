Чемпион мира Магнус Карлсен сыграл в шахматы на Шымбулаке
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сыграл в блиц с вице-президентом Казахстанской федерации шахмат Дарменом Садвакасовым.
Партия, прошедшая на Шымбулаке, завершилась вничью.
Чемпионат мира по шахматам по блицу и рапиду проходит в Алматы с 25 по 30 декабря.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Тяжелая ситуация в «Тоболе»: клуб покидает десяток игроков основы, а замены пока нет
В 1999-м Аргентина отскочила в матче с Казахстаном: единственный гол в матче забил Камбьяссо
Комментарии