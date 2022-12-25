Никита Михайлис о мишкопаде в Астане: «Я даже свои две игрушки привез»

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис прокомментировал победный матч против «Автомобилиста».

– Никита, любишь ли исполнять буллиты и есть ли какое-то фирменное исполнение?

– Да, конечно, это интересно лично для меня, потому что это уже игра один на один, считай, с целой командой, с вратарем. Не знаю, выезжаешь, смотришь, бросаешь. Куда увидел, туда и бросил.

– Нет какого-то, как у Романа Старченко, типичного броска?

– Да нет, выехал, посмотрел, там уже бросаешь.

– Соперник повел 3:1 во втором периоде. Как удалось совершить камбэк?

– Хорошо, что под конец все равно забрали инициативу, два гола вернули, и уже третий период играли хорошо. Считаю, лучший был период.

– С чем связан тот провал?

– Бывает такое в игре, где-то один раз заигрались, потеряли шайбу. Вся игра строится на ошибках. Кто больше ошибся, тот проиграл.

– Тренер отметил, что большинство сработало дважды. Улучшаете этот компонент?

– Да, но надо улучшать ещё, потому что это очень важно для нашей команды. В каждой игре есть по 2-3 шанса в большинстве, надо как минимум один реализовывать.

– В овертайме была минута в большинстве. Могли и там точку ставить?

– Да, там минуточка, но можно было и что-то поинтереснее сделать.

– Таких матчей в сезоне ещё не было?

– На самом деле интересный матч для болельщиков, и мы получили удовольствие. Можно было и пораньше все это завершить, но ничего, нормально. Всё хорошо прошло.

– Последний матч в году дома. Наверняка хотели именно победой порадовать?

– В целом сегодня и болельщиков пришло много, хорошая атмосфера, энергия. Зрители постоянно поддерживали нас, даже когда уступали 1:3. Последняя игра в этом году, надо оставлять след. Плюс мишкопад. Я даже свои две игрушки привёз.

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