Открыта продажа билетов на баскетбольные матчи между «Астаной» и «Тоболом»

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Открыта продажа билетов на домашние матчи «Астаны» с «Тоболом» в рамках Национальной лиги Казахстана по баскетболу. Игры пройдут на велотреке «Сарыарка» 28–29 декабря, старт в 20:00 по времени Астаны. Билеты можно приобрести на Zakazbiletov. Один билет позволяет посетить оба матча.

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