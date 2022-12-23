Открыта продажа билетов на баскетбольные матчи между «Астаной» и «Тоболом»
Открыта продажа билетов на домашние матчи «Астаны» с «Тоболом» в рамках Национальной лиги Казахстана по баскетболу. Игры пройдут на велотреке «Сарыарка» 28–29 декабря, старт в 20:00 по времени Астаны. Билеты можно приобрести на Zakazbiletov. Один билет позволяет посетить оба матча.
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