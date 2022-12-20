Известный агент сравнил Алипа с бронзовым призером ЧМ-2022

Футбольный агент Алексей Сафонов сравнил Деяна Ловрена и Нуралы Алипа, выступающих за «Зенит».

– Нужно ли «Зениту» продлевать контракт с Ловреном?

– Думаю, что уже и смысла нет, он свое доигрывает. Да, где-то может забить и прочее, но я считаю, что «Зениту» надо сделать акцент на более молодых игроках, – считает Алексей Сафонов.

– Последние события, связанные с российским футболом, могут повлиять на решение «Зенита»?

– Слава богу, что чемпионат мира обошелся без политики. С финансами «Зенита» особо не купишь игроков. Говорят: «Смотрите как команды играют на чемпионате мира, мяч не теряют». Так там на поле два миллиарда евро играют. Это общая трансферная стоимость 22-х игроков, которые выходили на поле. Мы не играем в Лиге Чемпионов, не играем где-то, а смысл сейчас кого-то подписывать? С точки зрения прогресса я думаю, что желательно «Зениту» брать более молодого, чтобы была какая-то логика. Если сравнивать Ловрена с Алипом, то Ловрен на голову сильнее. Алип – десятая часть от Ловрена.

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