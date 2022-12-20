Скабелка после победы над «Нефтехимиком»: «Мы взяли под контроль шайбу, много времени провели в зоне атаки, и это вылилось в хорошие голы»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал выездную победу над «Нефтехимиком» (3:1) в КХЛ.

– Непросто складывался матч для нас. Половину игры мы вспоминали командные взаимодействия. Всю паузу тренировались и играли в разных местах, поэтому нам понадобилось время. В третьем периоде мне очень понравилось, как играла наша команда. Мы взяли под контроль шайбу, много времени провели в зоне атаки, и это вылилось в хорошие голы. Очень важная для нас победа. Едем домой и готовимся к следующим матчам.

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