Экс-игрок молодежной сборной Казахстана Лев Скворцов может перейти в «Химки» (Metaratings.ru)

Защитник Лев Скворцов получил приглашение на сборы «Химок». Команда РПЛ готовится к весенней части чемпионата в Турции.

Ранее Скворцов играл за «Туран», «Астану» и «Атырау», а еще несколько лет был основным игроком молодежной сборной Казахстана.

В минувшем сезоне 22‑летний Скворцов выступал за «Туран», принял участие в 24 играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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