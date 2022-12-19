Открыта продажа билетов на матч «Астана» – УНИКС

Открыта продажа билетов на домашнюю игру баскетбольной «Астаны» в Единой Лиге ВТБ против УНИКСа.

«Астана» провела первую встречу с казанцами в середине октября — подопечные Олега Киселева уступили на выезде.

Матч пройдет на велотреке «Сарыарка» и начнется в 19:30 по столичному времени.

Билеты можно купить на сайте Zakazbiletov.

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