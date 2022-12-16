Заключенная колонии в Караганде нарисовала Мбаппе
Заключенная, отбывающая наказание в одной из карагандинских колоний, нарисовала Килиана Мбаппе в преддверии финала чемпионата мира по футболу.
Рисунок, на котором изображен нападающий «ПСЖ» и сборной Франции, опубликовал телеграм-канал Qumash.
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