Заключенная колонии в Караганде нарисовала Мбаппе

Заключенная, отбывающая наказание в одной из карагандинских колоний, нарисовала Килиана Мбаппе в преддверии финала чемпионата мира по футболу.

Рисунок, на котором изображен нападающий «ПСЖ» и сборной Франции, опубликовал телеграм-канал Qumash.

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