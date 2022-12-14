«Ордабасы» подделал подпись экс-игрока в заявлении о предоставлении отпуска

Телеграм-канал «Честность – не порок» сообщил, что «Ордабасы» подделал почерк и подпись Александра Клещенко в заявлении о предоставлении игроку отпуска.

«Некоторые подделывают только подпись, тут ещё и прописью написали от имени Клещенко. Вообще молодцы», – пишет автор канала.

Обращение экс-игрока шымкентского клуба, выступавшего за команду в 2020-2021 годах, было направлено акиму города.

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