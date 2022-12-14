Кызылординский «Кайсар» может провести матч с «Сампдорией»

Виктор Кумыков прокомментировал свое назначение в «Кайсар».

– Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать доверие, потому что аким области и руководство клуба доверяют и с ответственностью доверили команду. Перед нами стоит большая задача – поднять «Кайсар». Постараемся стать одними из лучших в Премьер-лиге и успешно выступить на Кубке Казахстана. По моему личному запросу в декабре мы намерены провести учебно-тренировочный сбор. Хотелось бы видеть в команде футболистов, которые проявили себя, заметить потенциал игроков на первом сборе. Поэтому планируем провести 2 товарищеские игры, среди которых против представителя итальянского чемпионата «Сампдории».

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