9 казахстанцев получили по Лексусу! Итоги розыгрыша самой крупной акции этого года АВТОБУМ 2.0

В преддверии Нового года и Финала Чемпионата мира по футболу в Катаре, главный спонсор спортивных эмоций компания 1xBet подвели итоги акции АВТОБУМ 2.0 в прямом эфире на телеканале Астана и на официальном YouTube-канале компании разыграли 9 новеньких авто класса люкс: Lexus LX570, NX250, ES250 а также, оффлайн разыграли 60 номиналов крутой техники, среди которых: iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Sony PlayStation 5.

Для того, чтобы сделать акцию глобальной для всей страны, главные призы были распределены по всем регионам. Это позволило претендовать на победу жителям всего Казахстана, каждый из которых получил равные шансы на победу.

Акция АВТОБУМ 2.0 собрала колоссальное количество участников и акционных билетов.

Среди всего Казахстана в розыгрыше участвовало 16 миллионов билетов! Только в Алматинской области в г.Алматы количество акционных купонов составило рекордные 4,5 миллиона!

«Мы постарались провести максимально прозрачный розыгрыш и сделали упор именно на открытость процедуры, для того чтобы показать народу, что каждый казахстанец может испытать свою удачу и выиграть один из призов абсолютно честно» – комментируют представители компании.

Кто же эти счастливые победители?

Сразу после розыгрыша в прямом эфире, команда 1xTeam начали обзвон всех 9 победителей: реакции были разные, кто-то ждал и был безумно счастлив, кто-то не поверил и только через пару часов перезвонил и уточнял, правда ли это. В любом случае, каждый из победителей окончательно удостоверился в честность розыгрыша во время оформления автомобиля.

Обладателями новеньких Лексусов стали казахстанцы из таких городов как: Тараз, Алматы, Балхаш, Актау, Актобе, Экибастуз, Астана, Семей. Главным же победителем авто Lexus LX570 стал алматинец! Напомним, что именно первое место, а именно LX570 был разыгран среди всех 16 миллионов билетов!

Подробнее о победителях можно будет узнать в нашем интервью на YouTube-канале 1х.

Компания благодарит всех участников акции АВТОБУМ 2.0! Желаем всем удачи, болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоции компанией 1xBet!

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