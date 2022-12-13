Домашний стадион «Каспия» планируют реконструировать

На стадионе «Жас Канат» в Актау в скором времени начнутся ремонтные работы. Клуб и местные власти планируют установить навесы над трибунами для комфортного пребывания болельщиков во время игр в жаркую погоду.

Также на домашнем стадионе «Каспия» заменят старый газон на искусственное покрытие последнего поколения.

Предыдущее покрытие перестало отвечать всем необходимым стандартам, предъявляемым для участников КПЛ департаментом лицензирования и сертификации КФФ. Проектно-сметная документация для реконструкции на арене готова. Осталось дождаться поступления финансирования для начала ремонтных работ.

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