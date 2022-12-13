Казахстан подаст заявку на проведение ЧМ по легкой атлетике

Казахстан намерен подать заявку на проведение чемпионата мира по легкой атлетике. Об этом заявил вице-премьер Алтай Кульгинов.

«Будем подавать заявку на проведение чемпионата мира по легкой атлетике», – сказал Кульгинов.

Отметим, в Астане открыта легкоатлетическая арена, где 10-12 февраля 2023 года пройдет чемпионат Азии по легкой атлетике.

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