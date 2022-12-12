БК «Астана» проводит семинары для тренеров совместно с FIBA
Стартовали занятия в рамках программы Ball’In Schools, организованные баскетбольной «Астаной» совместно с FIBA.
Цель программы – обучение преподавателей физической культуры, расширение их возможностей продвигать баскетбол среди школьников в веселой и продуктивной манере.
Семинары продлятся до 13 декабря, все слушатели получат сертификаты.
Параллельно проходят по программе WABC Level 1 coaching course, направленной на повышение квалификации баскетбольных тренеров.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Жуков кайфует в Китае: строит всю игру команды, любит местную еду и мечтает, чтобы Казахстан попал на Евро
Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: экс-тренер «Ордабасы» прикрывался связями с племянником Назарбаева и незаконно присваивал деньги
Комментарии