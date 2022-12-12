БК «Астана» проводит семинары для тренеров совместно с FIBA

Стартовали занятия в рамках программы Ball’In Schools, организованные баскетбольной «Астаной» совместно с FIBA.

Цель программы – обучение преподавателей физической культуры, расширение их возможностей продвигать баскетбол среди школьников в веселой и продуктивной манере.

Семинары продлятся до 13 декабря, все слушатели получат сертификаты.

Параллельно проходят по программе WABC Level 1 coaching course, направленной на повышение квалификации баскетбольных тренеров.

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