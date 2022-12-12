«Актобе» предложил двухгодичный контракт экс-партнеру Роналду по «Манчестер Юнайтед»
Зоран Тошич может перейти в «Актобе».
Сообщается, что красно-белые предложили 35-летнему хавбеку «Тобола» двухгодичный контракт, ведутся переговоры.
Также большой интерес к игроку проявляет клуб из Венгрии.
Стоит отметить, что в 2009 году Тошич пересекался с Криштиану Роналду в «МЮ». Также выступал за «Партизан», «Кельн» и московский ЦСКА.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Жуков кайфует в Китае: строит всю игру команды, любит местную еду и мечтает, чтобы Казахстан попал на Евро
Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: экс-тренер «Ордабасы» прикрывался связями с племянником Назарбаева и незаконно присваивал деньги
Комментарии