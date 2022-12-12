«Актобе» предложил двухгодичный контракт экс-партнеру Роналду по «Манчестер Юнайтед»

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Зоран Тошич может перейти в «Актобе».

Сообщается, что красно-белые предложили 35-летнему хавбеку «Тобола» двухгодичный контракт, ведутся переговоры.

Также большой интерес к игроку проявляет клуб из Венгрии.

Стоит отметить, что в 2009 году Тошич пересекался с Криштиану Роналду в «МЮ». Также выступал за «Партизан», «Кельн» и московский ЦСКА.

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