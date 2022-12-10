Капитан сборной Казахстана по футзалу Игита: «Так проиграть Хорватии. У нас 11 ударов в створ, а у них один»

Капитан сборной Казахстана по футзалу и алматинского «Кайрата» Игита в своем инстаграме выступил с реакцией на поражение сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионате мира-2022 против Хорватии по пенальти.

«Я очень грустный, вообще обидно. Так проиграть. У нас 11 ударов в створ, а у них один. Была ничья и пенальти. Вообще обидно, обидно. Больше, чем против Нидерландов, Германии, Бельгии на последних трех чемпионатах мира, потому что мы показали и заслужили эту победу.

Вообще, даже слов нет. Мне очень грустно. Теперь надо работать новому поколению, чтобы показать, что такое бразильский футбол и следующий чемпионат мира выиграть, минимум в финал попадать. Грустно», — сказал Игита в разделе сторис на своей странице в социальной сети.

Отметим, что Игита является уроженцем Бразилии.

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