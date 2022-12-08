Нидерланды – Аргентина 9 декабря на Чемпионате мира по футболу 2022: прогнозы и коэффициенты у букмекеров Казахстана

Нидерланды и Аргентина сыграют в четвертьфинале на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Матч состоится в ночь с 9 на 10 декабря в 01:00 по Астане.

Матч будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Котировки Olimpbet:

П1 - 3.83 Х - 3.18 П2 - 2.25

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Зайнутдинов – самый дорогой игрок из Казахстана, Алип подешевел, в тройке Меркель и Быстров

Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии