Казахстанец впервые завоевал медаль ЧМ по настольному теннису

Казахстанский игрок в настольный теннис Алан Курмангалиев и Хана Года из Египта гарантировали себе как минимум бронзовые медали чемпионата мира по настольному теннису, выйдя в полуфинал смешанного разряда турнира в Тунисе.

Это первая для Казахстана медаль на мировом первенстве по этому виду спорта.

В 1/8 финала они победили пару Энрике Риос/Карина Сенага Ширай (Пуэрто-Рико/Бразилия) со счетом 3:0, а в четвертьфинале были сильнее французов Натана Лама и Гаэтаны Блэды.

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