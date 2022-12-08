«Сарыарке» выделили почти 100 миллионов тенге на декабрь

Хоккейные команды системы «Сарыарки» получили 98 214 285 тенге из государственного бюджета на деятельность в декабре.

Об этом сообщает «Головой об лед».

От поставщика требуется подготовка, обучение, участие, содержание команд и персонала по хоккею с шайбой в республиканских соревнованиях от имени Карагандинской области в декабре 2022 года.

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