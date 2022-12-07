«Наверное, это мой рай!» – открывая сезон катаний и подарков

Под слоганом «Ак-булак + Olimpbet = территория побед» стартовал новый горнолыжный сезон.

Похоже, без призов на открытии сезона в Ак-Булаке не остался никто. Прокатился с горы – медаль. Поработал лопатой – ски-пасс. Самые активные участники программы выигрывали полезный для зимних активностей мерч.

Новичков на лыжи и борды ставили опытные инструкторы. А согреваться на свежем воздухе помогали горячие напитки.

Партнер открытия сезона – Olimpbet – традиционно поддерживает зимние виды спорта. Вот и в этом году на главных горнолыжных курортах близ Алматы прошли мероприятия при поддержке главного казахстанского букмекера.

На открытии сезона в Ак-Булаке ведущие Ольга Спирина и Даниил Мельников без устали одаривали гостей призами от Olimpbet. Выиграв сразу несколько ски-пассов, лыжную маску и шапку, едва удерживая все это разом, один из гостей воскликнул: «Наверное, это мой рай!»

Главный приз мероприятия достался, пожалуй, самой улыбчивой гостье. Гульнара приняла участие почти во всех активностях, что принесло свои плоды. Теперь все свои самые запоминающиеся события она будет запечатлевать на камеру нового iPhone 14 Pro.

Горнолыжный сезон только начался, а у главного букмекера страны – самая широкая линейка на зимние и не только виды спорта. Вы можете делать ставки на биатлон, горные лыжи и другие дисциплины. Тем более что акция «Максимальный драйв» с беспрецедентным призовым фондом в 2,5 миллиарда тенге продолжается!

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