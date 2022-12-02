Тлешев вернулся в «Туран». Он стал заместителем директора клуба

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Мурат Тлешев стал заместителем директора «Турана». Об этом сообщил журналист Айдын Кожахмет.

В прошлом году Тлешев уже работал в Туркестане в качестве спортивного директора. Тогда инициатором его назначения был нынешний директор Айбек Тлеужан.

Ранее Тлешев занимал пост спортивного директора «Астаны».

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