Архимед Мухамбетов покинул пост акима Костанайской области. Его называют «футбольным акимом»

Архимед Мухамбетов ушел в отставку с поста акима Костанайской области.

На его место назначен Кумар Аксакалов.

Мухамбетова неоднократно называли любителем футбола. В прошлом году костанайский «Тобол» выиграл КПЛ, а в период работы чиновника в Актобе и Актюбинской области у одноименного клуба был наиболее успешный отрезок в его истории, включая три победы в чемпионате Казахстана.

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