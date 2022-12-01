Горы подарков на открытии сезона в Ак-Булаке

Катайся, отдыхай, получай призы – 3 декабря райдеров щедро встретит горнолыжный курорт Ак-Булак. «Ранним пташкам – особые профиты», – обещают организаторы.

«Где клад – там дракон», – писал в 13 веке поэт Руми. К счастью, сейчас, чтобы добыть сокровища, существуют способы безопасней и веселей. Так, в ближайшую субботу состоится открытие сезона на горнолыжном курорте Ак-Булак. Организаторы настоятельно рекомендуют не затягивать приезд.

«Приезжайте первыми и бесплатно получите абонемент на утренние катания с 09:00 до 11:30! – говорят в Ак-Булаке. – А гостям в самых красочных костюмах дарим бесплатный абонемент на дневное катание».

Участвуя в бесчисленных активностях, райдеры смогут собирать монетки-стикеры и получать подарки от партнера мероприятия. «Ак-булак + Olimpbet = территория побед» – таков девиз нового горнолыжного сезона.

К чему еще готовиться, помимо спуска по множеству трасс курорта? К танцевальным флэшмобам, конкурсам, съемкам в фотозонах, согревающим напиткам и выступлению энергичных Komancheros.

«Райдеры – невероятно включенная аудитория – говорит Денис Карлос Балакирев, фронтмен группы. – Мы обожаем играть на таких мероприятиях и ждем вас на самом угарном открытии сезона! Пошумим, девчонки и мальчишки?».

Самым включенным – особое задание «Охота за сокровищем». Заветные сундучки будут спрятаны под снегом, и наиболее удачливые кладоискатели уйдут с курорта со ски-пассами.

И, конечно, нельзя пропустить финальный розыгрыш. iPhone 14 и другие призы получат те, кто не ленился и собирал монеты.