«Актобе» опроверг слухи о том, что Логвиненко завершает карьеру
«Актобе» опроверг информацию о том, что защитник Юрий Логвиненко решил завершить карьеру игрока.
«В данное время опытный игрок «Актобе» находится в трудовом отпуске и решения о завершении футбольной карьеры он не принимал», – говорится в заявлении клубной пресс-службы.
Статистика 34-летнего игрока здесь.
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