КХЛ. «Барыс» на выезде победил «Трактор»
В гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» уверенно обыграл челябинский «Трактор» (1:4) и прервал серию из трех поражений подряд.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 30 ноября, 17.00, «Арена Трактор»
- 0:1 – 4 Рахманов (Гурков)
- 0:2 – 22 Бекетаев (Савицкий)
- 0:3 – 24 Грант (Бекетаев, Шайхметденов)
- 1:3 – 29 Горюнов-Рольгизер ()
- 1:4 – 53 Михайлис ()
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