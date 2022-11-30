КХЛ. «Барыс» на выезде победил «Трактор»

В гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» уверенно обыграл челябинский «Трактор» (1:4) и прервал серию из трех поражений подряд.

Таблица здесь.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Жуков кайфует в Китае: строит всю игру команды, любит местную еду и мечтает, чтобы Казахстан попал на Евро

Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: экс-тренер «Ордабасы» прикрывался связями с племянником Назарбаева и незаконно присваивал деньги