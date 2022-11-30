КХЛ. «Барыс» на выезде победил «Трактор»

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В гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» уверенно обыграл челябинский «Трактор» (1:4) и прервал серию из трех поражений подряд.

Таблица здесь.

Трактор – Барыс 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Дата проведения
30 ноября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Рахманов (Гурков)
0:2 – 22 Бекетаев (Савицкий)
0:3 – 24 Грант (Бекетаев, Шайхметденов)
1:3 – 29 Горюнов-Рольгизер ()
1:4 – 53 Михайлис ()
Вратари: Мыльников – Гудачек 26/1.

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