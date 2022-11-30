Вратарь «Турана» Токотаев: «В моем возрасте игровая практика важнее денег»

22-летний кыргызстанский вратарь «Турана» Ержан Токотаев подвел итоги минувшего сезона.

– Прошедший сезон лично для тебя стал очень успешным. Ты завоевал место в составе «Турана» и по ряду критериев был признан лучшим среди вратарей в чемпионате Казахстана. Кроме того, в возрасте 22 лет ты закрепился в качестве основного вратаря в национальной сборной. Оглядываясь назад на 2022 год, – каким он был в твоих глазах?

– Сезон прошел довольно-таки интересно. Было много хороших моментов, и, конечно же, были и плохие. Но я рад, что такие моменты случились именно сейчас. Сезон был очень поучительным для меня, сделал много выводов и надеюсь, в дальнейшем они помогут мне.

– С какими трудностями ты столкнулся в начале этого сезона? Ведь все-таки это был первый опыт в твоей зарубежной карьере?

– С большими трудностями я не столкнулся. Адаптация была быстрой. Тем более на тот момент там играл еще один игрок из Кыргызстана, Фархад Мусабеков, которого я очень хорошо знал, и отношения с ним были хорошими. За что ему большое спасибо. Ну и были игроки, которых я знал до этого. Что касается требований от тренера по вратарям, то большую часть требований я знал и быстро понял его посыл. Думаю, это помогло нам быстро сработаться и понять друг друга.

– Я знаю, что было немало скепсиса в твой адрес. Мол, вот молодой никому не известный вратарь из Кыргызстана и т.д. Тем более «Туран» перед сезоном подписал еще вратаря сборной Азербайджана. Что ты чувствовал в этот момент?

– Друзья и близкие присылали слова поддержки, видел что пишут. Сильно не заморачивался на счет этого. Наоборот, взял это как мотивацию что бы доказать иное. Эмиля подписали после сборов, на сборах его не было. Когда он приехал – это был некий вызов для меня, посмотреть на что я способен и смогу ли я конкурировать с вратарем такого уровня. Было приятно поработать с ним и очень рад знакомству.

– Как тебе команда «Туран» и сам город Туркестан?

– Туркестан – очень красивый город, он только строится, и в ближайшем будущем по мне этот город будет наподобие Астаны. Что же касается клуба, то у него были большие проекты, строится новая база. Клуб хотел соответствовать европейскому уровню. Конечно, не все получается сразу, но скоро он будет соответствовать всем стандартам. У клуба имеются хороший стадион, и поле очень хорошего качества. Не у всех есть такие условия.

– В середине сезона у клуба возникли финансовые трудности, и ряд игроков покинули «Туран». Коснулось ли тебя это, и почему ты решил остаться?

– Да, были проблемы. Многие игроки пошли на понижение, многие ушли, к сожалению. Меня не особо касалась это ситуация. Были свои цели и задачи, которых я придерживался. Тем более, у меня была игровая практика. В моем возрасте, думаю, это важнее, чем деньги.

– К сожалению, «Туран» упустил место в Премьер-Лиге Казахстана. Что стало причиной этому? Ведь во многих матчах команда смотрелась вполне достойно.

– Это футбол, такое бывает. Конечно, очень обидно покидать высшую лигу. Отдать много сил и покинуть чемпионат, но повторюсь, это футбол. Нужно сделать выводы и двигаться дальше. Много причин можно придумать, но будем честны – мы сами отпустили много игр, где могли выигрывать, там играли вничью. Где могли сыграть вничью, там проигрывали.

– Назови топ-3 самых запоминающихся матча за «Туран» в этом году? И почему именно эти игры?

– Думаю, первая игра это игра с «Кайратом». Когда мы выиграли в гостях 1:0. Все игры с «Астаной» были очень интересными, что в кубке, что в чемпионате. И под конец сезона игра на выезде с «Актобе». Хоть проиграли, но игра была интересной. Атмосфера, которую создали болельщики, была запоминающейся.

– Сейчас ты являешься свободным агентом. Какие планы на предстоящий год?

– Да, сейчас я – свободный агент. По дальнейшим действиям конкретно сказать пока не могу. Жду предложения от других клубов. Надеюсь уехать в сильный чемпионат.

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