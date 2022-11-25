Самородов признан лучшим молодым игроком сезона-2022
Лучший молодой игрок Казахстана признан полузащитник «Актобе» и сборной Казахстана Максим Самородов.
ПФЛК с целью определения лучшего молодого футболиста сезона 2022 года опросила главных тренеров и капитанов команд чемпионата Казахстана.
С сезона 2021 года по инициативе ПФЛК приз лучшему молодому игроку сезона будет носить имя прославленного ветерана казахстанского футбола Анатолия Ионкина.
20-летний Самородов был признан лучшим молодым игроком. Максим сыграл в чемпионате 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
Вторым в списке стал футболиста «Кайрата» Адилет Садыбеков. Садыбеков завоевал место в стартовом составе алматинской команды, а также дебютировал в Национальной сборной Казахстана.
На третьем месте – нападающий «Тараза» Абылайхан Жумабек, забивший 12 голов во всех внутренних турнирах Казахстана.
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