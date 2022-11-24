Эужениу – лучший нападающий сезона в Казахстане

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ПФЛК назвала обладателя приза Сергея Квочкина, вручаемого лучшему нападающему сезона.

По итогам голосования среди главных тренеров и капитанов клубов КПЛ им стал форвард «Астаны» Педру Эужениу.

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