Эужениу – лучший нападающий сезона в Казахстане
ПФЛК назвала обладателя приза Сергея Квочкина, вручаемого лучшему нападающему сезона.
По итогам голосования среди главных тренеров и капитанов клубов КПЛ им стал форвард «Астаны» Педру Эужениу.
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