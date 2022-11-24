Жуков высказался об уровне китайского футбола: «Если ты сюда приедешь доигрывать, то шансов удержаться не будет»

Казахстанский полузащитник «Цанчжоу Майти Лайонс» Георгий Жуков ответил на вопросы об уровне местного футбола.

– Мне нравится здешний уровень, тут сильные команды – китайцы очень выносливые, умные. В плане физики здесь силовой футбол, постоянно в контакте. В силе они немного проигрывают польскому футболу. Но в плане принятия решения и техники – все здорово. Плюс легионеры очень сильные. Нужно ставить для себя высокую планку, потому что здесь рассчитывают на то, что легионеры будут делать разницу.

Сейчас я играю в таком качестве – надо каждый день показывать, почему ты здесь и не расслабляться. Это не легко: постоянная ответственность и давление. Китайцы тоже живчики, особенно в командах, которые идут выше нас. Есть очень талантливые ребята, но они не уезжают из-за того, что в Европе им бы не дали таких денег, которые дают здесь.

– Если посмотреть на список легионеров лиги, то там в основном атакующие футболисты. Ты полузащитник. Почему тренерский штаб выбрал тебя?

– Мне сказали, что я должен быть лидером команды и вести игру. Мне дали понять, что не я должен помогать китайцам, а они мне должны помогать делать игру. Она должна идти через меня – выход из защиты в атаку, я всегда должен быть готов раздавать передачи нападающим и сам подключаться. При этом не забывать обороняться. Все надо делать.

– У многих Китай ассоциируется с местом, куда футболисты приезжают доигрывать. Насколько это правдиво?

– Если ты сюда приедешь доигрывать, то шансов удержаться не будет. Здесь хороший уровень. Людям, которые так считают, нужно посмотреть несколько игр местной лиги. Они сами поймут. Я даже с Косовичем, Дугаличем общался перед переходом и они мне сказали, что здесь высокий уровень чемпионата. Это доказывают и другие легионеры, приезжающие в Китай, а затем уходящие в топ-клубы: Витсель перешел в «Боруссию», Карраско в «Атлетико», Паулиньо вообще подъем до «Барселоны» совершил. Доигрывать тут не получится. Налегке бабло срубить тоже. Здесь от легионеров очень высокие ожидания.

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