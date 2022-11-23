Досмагамбетов – лучший защитник сезона в Казахстане
ПФЛК назвала имя обладателя приза Сеильды Байшакова, вручаемого лучшему защитнику сезона.
Им стал, по итогам опроса среди тренеров и капитанов команд КПЛ, стал футболист «Астаны» и сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов.
Статистика 33-летнего Досмагамбетова здесь.
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