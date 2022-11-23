Казахстанец Жуков о китайской кухне: «Предлагали попробовать бычьи яйца, я отказался»

Казахстанский полузащитник «Цанчжоу Майти Лайонс» Георгий Жуков высказался о китайской кухне.

– Очень нравится китайская кухня, потому что у них есть много всего. Обожаю хот-пот (блюда, приготовленные в горячем котелке – прим. Sports.ru). Часто непонятно, что это за блюдо. Часто хожу с одноклубниками перекусить. Уже научился все есть палочками. Выбор большой, но в основном все острое. Со временем к этому привыкаешь, и потом обычная еда кажется менее вкусной. Например, когда я ем спагетти, мне кажется, что в них приправ не хватает.

– Что самое необычное пробовал?

– Горло какого-то животного. Мозг барана ел, но и мы это едим.

– Что-то противное предлагали попробовать?

– Я однажды удивился, что в меню были бычьи яйца. Китайцы говорят, что это очень вкусно. В тот момент мы их не заказали, хотя меня спрашивали, хочу ли я попробовать. Я отказался. Они едят все подряд – внутренности, органы, и спустя время уже ничему не удивляешься.

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