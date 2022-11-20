Аргентина – Мексика в Казахстане 27 ноября на Чемпионате мира по футболу 2022: прогнозы и коэффициенты у букмекеров Казахстана

Аргентина и Мексика встретятся во втором туре группового этапа ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Матч состоится в ночь с 26 на 27 ноября в 01:00 по Астане.

Мундиаль будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Olimpbet дает коэффициент 1.53 на победу Аргентины, 7.20 на победу Мексики 4.20 на ничью.