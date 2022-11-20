Аргентина – Мексика в Казахстане 27 ноября на Чемпионате мира по футболу 2022: прогнозы и коэффициенты у букмекеров Казахстана
Аргентина и Мексика встретятся во втором туре группового этапа ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
Матч состоится в ночь с 26 на 27 ноября в 01:00 по Астане.
Мундиаль будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
Olimpbet дает коэффициент 1.53 на победу Аргентины, 7.20 на победу Мексики 4.20 на ничью.
- Дата проведения
- 26 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
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